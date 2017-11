O Projeto Leitura da Casa da Cultura Rui Reis, da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Rifaina, realizou o Dia Nacional da Poesia em homenagem a Carlos Drummond de Andrade, com exposição da biografia do autor para que os alunos tivessem mais conhecimento sobre o importante artista da Literatura Brasileira.

A atividade, na semana passada, fez a releitura de algumas das principais obras de Drummond, entre elas No meio do caminho, Brincar na rua, Lembranças do mundo antigo, Cidadezinha qualquer, Festa no brejo, Infância e Casa arrumada.

Foram destacadas as poesias: “Suas Mãos” e “Gastei uma hora pensando um verso”.

O Projeto Leitura, nesta edição, fez uma dinâmica com a turma do 5ªB da Professora Joelma, da EMEB João Etchebehere, onde eles destacaram várias palavras e no final elaboraram um poema. Para finalizar o encontro fizeram uma reflexão com o poema “E agora José?”.

Nessa fase, o Projeto de Leitura “A Leitura é uma viagem” , que é coordenado pela pedagoga Rosélia Castro Borges teve como público alvo, mais uma vez, alunos da 5ª série da Escola Municipal João Etchebehere e da 6ª série da Escola Estadual Henriqueta Rivera Miranda, com monitoramento dos professores Joelma, Elisabete e Vanderson, com a ação ministrada pelas estudantes do curso de pedagogia, Karina Aparecida Moraes, Fabiana Silva Paula e Cirlanha de Oliveira Souza.