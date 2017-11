Prefeitura inicia Plano Diretor de Turismo

Compartilhar no Twitter

Na última quarta-feira, a Prefeitura de Franca assinou um contrato com a empresa MK Turis, sediada em Valinhos – São Paulo, e especialista em diretrizes para implantação de planos de turismo, com intuito de elaborar o Plano Diretor de Turismo de Franca.

O contrato foi assinado pelo prefeito de Franca, Gílson de Souza, em seu próprio gabinete, após a empresa ser a vencedora da licitação realizada pela Prefeitura.

De acordo com a diretora da MK Turis, Jéssica de Morais Pereira, que esteve presente durante a assinatura do contrato no Paço Municipal, a empresa dará início imediatamente ao trabalho de campo. Realizando visitas e levantamento de informações da cidade.

A previsão é que o Plano Diretor será entregue até 23 de fevereiro de 2018, conforme estabelece o contrato licitatório assinado pelo órgão municipal e a empresa responsável pelo serviço.

A Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) criou o programa MIT (Municípios de Interesse Turístico), que tem o objetivo de ampliar a base de municípios paulistas com potencial turístico e, consequentemente, com direito a verbas do setor.

Para Franca se tornar um Município de Interesse Turístico, deve possuir o Plano Diretor de Turismo, que é o primeiro passo para inserir a cidade no programa, visto que esta é uma das condições exigidas para a transformação da cidade em MIT.

Além do prefeito e dos dirigentes da empresa, participaram da reunião o secretário de Assuntos Estratégicos Thiago Comparini, a secretária de Desenvolvimento Flávia Lancha, a diretora da Divisão de Turismo Rosana Branquinho e o coordenador de turismo do município Carlos Eduardo Giacomelli.

A coordenadora de Turismo Rosana Branquinho explica que o Plano Diretor contribui para colocar Franca num dos mais promissores segmentos da economia, que oferece muitos empregos e é forte gerador de renda, oferecendo também oportunidade de diversificação de mão de obra.