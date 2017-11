Objetos recuperados

Policiais Militares recuperam na tarde de ontem, vários objetos que haviam sido furtados de um shopping na Avenida Major Nicácio no Bairro São José. Caixas de água e aparelhos de ar condicionado estavam escondidos em uma casa na Rua Ewerton de Paula Merlino no bairro Santa Cruz.

Denuncias levaram os policiais até a residência, onde havia a informação de que indivíduos estariam queimado fios de cobre furtados. Ao chegaram no local indicado, foi realizado uma busca no interior do imóvel, onde foram encontrados os materiais furtados do centro comercial.

Na casa ainda foram apreendidas pedras de crack e saquinhos para embalar drogas. Um carrinho de supermercado com vários metros de fios foram apreendidos. A ocorrência de tráfico de drogas foi apresentada na Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), e os objetos furtados foram levados ao 4º Distrito Policial.

Dois homens que estavam na casa ficaram a disposição da justiça.