No feriado

Um funcionário da empresa responsável pela coleta de lixo em Franca foi atropelado na tarde da última quinta-feira no bairro Ângela Rosa. O rapaz atravessava a rua, quando foi atingido por uma moto.

O acidente aconteceu por volta das 18hs. Equipes que realizam a coleta de lixo na cidade estavam trabalhando, quando um motociclista acabou atingindo o funcionário. O rapaz estava recolhendo o lixo nas calçadas, quando ao atravessar a rua, não teve tempo de evitar ser atingido.

O motociclista em alta velocidade acabou atropelando o funcionário, no momento em que tentou desviar do caminhão. Com o impacto, o funcionário sofreu queda e reclamava muito de dores nas costas e em um das pernas.

Uma unidade de resgate foi acionada e socorreu a vítima ao atendimento médico. O motociclista que provocou o acidente chegou a parar no momento do atropelamento, mas depois, fugiu sem prestar socorro a vítima.