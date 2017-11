Morte na estrada

Uma pessoa morreu e duas pessoas ficaram feridas, em um acidente que envolveu dois caminhões na Rodovia Anhanguera. Entre as vítimas esta uma criança de 5 anos.

A colisão aconteceu na manhã de ontem na altura do quilômetro 291 e segundo a Polícia Rodoviária, a suspeita é de que o caminhoneiro de 28 anos tenha dormido ao volante, o motorista morreu no local.

A colisão foi por volta de 5hs, o motorista do caminhão que foi atingido na traseira, não se feriu, a esposa dele e a filha sofreram ferimentos leves, e foram socorridas. A Polícia civil esteve no local e providenciou a remoção do corpo do caminhoneiro, que era natural de Artur Nogueira, no interior do Estado de São Paulo, ao Instituto Médico Legal (IML).

A pericia não encontrou marcas de frenagem na pista, o que reforça a hipótese que o motorista tenha dormido e atingido a traseira do outro veículo.