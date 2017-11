Mais de 2 milhões de veículos devem circular pelas rodovias do Estado

As concessionárias integrantes do Programa de Concessão de Rodovias do Governo do Estado de São Paulo deram inicio ontem , as operações especiais para garantir maior conforto, segurança e agilidade aos usuários que vão viajar no fim de semana prolongado do feriado de Finados.

As empresas que administram os 7,9 mil quilômetros de rodovias concedidas no Estado esperam aumento do fluxo entre 6h e 15h desta quinta-feira. Aproximadamente 2,2 milhões de veículos devem circular pelas rodovias que têm acesso à Região Metropolitana de São Paulo.

Em todas as rodovias concedidas haverá reforço no monitoramento, operação e manutenção dos equipamentos, como , câmeras de TV, painéis de mensagem, veículos de apoio e equipes técnicas. Também está previsto aumento no número de guinchos, ambulâncias e veículos operacionais em geral, além da implantação da operação “papa-fila” nos pedágios para agilizar a passagem nas cabines de cobrança manual, quando necessário.

Viagem ao litoral

Entre 250 e 360 mil veículos devem deixar a capital paulista em direção ao Litoral pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). Na volta do feriado prolongado, o tráfego deve se intensificar a partir da tarde de sábado, quando está prevista a implantação da Operação Subida às 16h, que deve permanecer em vigor até à 0h de domingo .