Ladrões invadem casa e furtam até torneiras

A viagem no final de semana prolongado se transformou em problema para uma família no Jardim Zanetti na zona sul. Ao voltarem para casa depois do feriado, os moradores encontraram o imóvel todo revirado e ladrões levaram até as torneiras da casa.

Segundo informações da polícia, a família viajou na noite da última sexta-feira e foram passar o final de semana em um rancho da região. A volta para casa aconteceu na noite de domingo, quando ao se aproximarem da residência, os moradores já puderam ver o tamanho do estrago, o portão estava arrombado.

Do interior da casa foram furtadas peças de roupas, bebidas, máquina de lavar roupas, eletrodomésticos, aparelhos de Tv, ar condicionado, panelas, talheres e até as torneiras. Para transportar as mercadorias, os ladrões levaram um dos carros da família que estava na garagem.

Pouca coisa dos moradores ficou na casa. O valor do prejuízo ainda não foi calculado pelas vítimas. A ocorrência foi registrada na delegacia e a Polícia civil busca pistas dos ladrões. Algumas paredes da casa foram pixadas pelos bandidos.