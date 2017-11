Gás de cozinha já é vendido a R$ 65 em Franca

Já entrou em vigor nesta semana, mais um reajuste nos preços do botijão de gás de 13 quilos. Em comunicado, a Petrobras informou que os preços do gás doméstico, ou seja, dos botijões sofreram um reajuste de 4,5%. O reajuste no GLP residencial passou a valor desde domingo, 5 de novembro.

Em caso de repasse dos distribuidores aos consumidores brasileiros, significa que o botijão de gás ficou, em média, R$ 1,21 mais caro por unidade. A justificativa ao novo reajuste, a Petrobras informou que a medida é justificada pela conjuntura externa. “O reajuste foi causado principalmente pela alta das cotações do produto nos mercados internacionais, influenciada pela conjuntura externa e pela proximidade do inverno no Hemisfério Norte. A variação do câmbio também contribuiu”.

A estatal informou ainda que o reajuste foi aplicado sobre os preços praticados nas refinarias sem incidência de tributos. Como a legislação brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, o preço para o consumidor dependerá de cada distribuidora e revendedora.

Preços em Franca

Em pesquisa realizada na cidade, a reportagem do Diário da Franca consultou vários depósitos de gás e constatou que o botijão de 13 quilos esta sendo comercializado na cidade a um preço de R$ 65, sendo conseguido em alguns locais, um desconto de R$ 5.

Do mês de junho para cá foram anunciados cinco reajustes para o gás de cozinha.

Junho: redução de 4,5% no valor do botijão;

Agosto: reajuste de 6,9% no valor;

Setembro: reajuste de 2,2% e posteriormente de 6,9%;

Outubro: reajuste de 12,9%;

Novembro: reajuste de 4,5% no valor do botijão de uso doméstico.

Segundo balanço da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível ( ANP ), neste ano o preço médio do gás de cozinha acumula alta de 15,58%. O valor do botijão passou de R$ 55,74 por unidade em janeiro, para R$ 64,42 na semana encerrada em 28 de outubro.