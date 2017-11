Franca vê crescer número de inadimplentes

Na contramão de outros locais, cidade registra aumento no número de devedores no SCPC

Em Franca, a inadimplência do consumidor subiu 0,3% na comparação mensal de setembro contra o mês anterior, de acordo com os dados da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). Já no valor acumulado, a inadimplência avançou 9,8%, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador elevou 9,1%.

A pesquisa foi divulgada nesta segunda-feira, 6, e in forma ainda que o indicador de recuperação de crédito, por sua vez, aumentou 0,9% na comparação mensal de setembro contra o mês anterior. Já no valor acumulado, a recuperação cresceu 2,3% enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador elevou 16,0%.

O indicador de registro de inadimplência é elaborado a partir da quantidade de novos registros de dívidas vencidas e não pagas e o indicador de recuperação de crédito é elaborado a partir das exclusões de registros informadas à Boa Vista SCPC pelas empresas credoras.

O índice calculado pela média móvel dos últimos 12 meses do mês de referência, tendo como ano base a média desses valores em 2011 (base = 100). A partir de março de 2016, as séries dessazonalizadas (as quais utilizavam o filtro sazonal X-12 ARIMA, disponibilizado pelo US Census Bureau) foram descontinuadas.