Franca recebe exposição de orquídeas nesta semana

Hoje começa a tradicional Exposição de Orquídeas no Shopping do Calçado, o festival segue até domingo, 12. Durante estes seis dias o público poderá conhecer e comprar as flores de beleza exótica sempre das 10h às 20h.

Pela terceira vez, o festival de orquídeas traz a flor que é um grande símbolo no mundo das plantas. A exposição mostra espécies comuns e algumas bastante raras

Interessados poderão conferir variedades da planta e exemplares de Cattleyas geralmente encontradas nas cores roxa e lilás, e as Oncidiuns mais conhecidas como chuva de ouro, essas flores são de origem do Hawai.

As variedades de orquídeas também se superam na aparência, é possível encontrar as flores com cheiro de cereja, chocolate e baunilha, além de plantas carnívoras e as mini Phalaenopsis que são orquídeas asiáticas.

Para quem interessar em cultivar as plantas em casa, haverá vasos à venda com valores a partir de R$ 5,00 para mudas e R$ 15,00 com as plantas floridas.

Também haverá um curso sobre cultivo de orquídeas, que será ofertado pelo produtor de Orquídeas Engenheiro Agrônomo Marcio Vanique, acontece no sábado às 16h e é gratuito. Interessados podem realizar as inscrições no Shopping do Calçado.

Neste ano a espécie em destaque é a Laelia Purpurata, que é conhecida mundialmente como a rainha das orquídeas. É uma planta de porte alto que produz cachos florais que sustentam de 3 a 5 flores.

É uma orquídea simples de cuidar, que necessita de muita luz, temperatura de 10 a 35 ºC e seu cultivo é feito em ripados com cobertura de sombrite com sombreamento de 40%.

Já a adubação é feita por adubos foliares ou granulados, dissolvidos na água e aplicados antes da floração e após o pendão estar seco, quando a planta entra em estágio vegetativo e de crescimento.

É preferível o uso de vasos de barro aos de plástico, por possuírem mais porosidade e drenar melhor a água. Se houver uso dos vasos plásticos, é necessário se atentar quando for regar a orquídea para não encharcar demais a planta.