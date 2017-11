Uma jovem de 21 anos ficou gravemente ferido em um acidente na manhã de ontem na Rodovia Cândido Portinari, próximo ao pontilhão do Jardim Guanabara. A moto que ele conduzia teria sido atingida por um carro e logo após sofrer a queda, o rapaz foi arrastado pela pista.

O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã de ontem. O motociclista trafegava no sentido Franca – Cristais Paulista, quando teria sido atingido por um carro que fazia o mesmo sentido.

Com o impacto na moto, o rapaz caiu e foi arrastado pelo carro por vários metros. Uma unidade de resgate da Concessionária que administra a rodovia foi chamada e socorreu o jovem em estado grave para a Santa Casa.

No boletim médico informado pelo hospital na tarde de ontem, o paciente deu entrada com politrauma, foi internado no CTI e respirava com ajuda de aparelhos. A Polícia Civil e a Pericia estiveram no local e investigam as causas do acidente.

Morte na estrada de Guaíra

Uma mulher morreu e duas ficaram feridas em um acidente na madrugada do último domingo na Rodovia próximo a cidade de Guaíra. O carro em que estavam Taís Vilione e outras duas mulheres, colidiu frontalmente contra outro veículo.

A colisão aconteceu no momento em que segundo informações, Taís e duas amigas estavam a caminho de Franca. Por motivos ainda a serem apurados, o carro em que elas estavam, um Gol, foi atingido violentamente por outro veículo que fazia o sentido contrário.