A programação de novembro do Museu Casa de Portinari, em Brodowski, está repleta de atrações. O museu fica localizado na praça Candido Portinari, nº 298, no centro da cidade.

Aos finais de semana de novembro, as famílias que passarem pelo Museu Casa de Portinari participarão de atividades especiais. Após a visita, os educadores propõem o desenvolvimento de ações como perguntas e respostas, quebra-cabeça, jogo da memória, entre outras atividades que complementam a visita e divertem. No final, recebem o certificado Família Legal.

Em novembro, o Museu Casa de Portinari também leva as Oficinas Andantes para outras partes de Brodowski. Durante as ações, os oficineiros desenvolverão atividades relacionadas à música, pintura, brincadeiras infantis, teatro, desenho, entre outras. As programações acontecem no sábado (11), são gratuitas e contam com a orientação do artista Antônio Ailton Rufato.

No segundo domingo de novembro (12/11), o Museu realiza o projeto Domingo com Arte. A atividade tem como objetivo incentivar os artistas regionais e aproximar o público, ainda mais, das artes e da cultura, permitindo aos visitantes contato com pintura, músicas, performances, trabalhos manuais e escultura, produzidos em tempo real.

Já em comemoração ao Dia da Consciência Negra, o Museu realiza uma declamação de poemas no dia 26. O poeta brodowskiano Evaristo, popularmente conhecido como Tim, irá recitar pela casa e jardins do Museu obras de Castro Alves – conhecido como “poeta dos escravos” – entre eles o poema “Navio Negreiro”, por sua beleza e representatividade.