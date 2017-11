Batatais tem campanha “Chega de Choque”

Batatais foi palco, pela primeira vez, de uma blitz da Campanha Chega de Choque. A ação itinerante ocorreu na última quinta-feira, 2, feriado de Finados, das 9h às 17h, tendo percorrido diversos endereços da cidade.

A campanha é desenvolvida pela CPFL Paulista, distribuidora de energia que atende a 4,3 milhões de consumidores em 234 municípios do interior de São Paulo. A blitz tem como objetivo reduzir os índices de acidentes com a população e alertar sobre os riscos do convívio inadequado com a rede elétrica.

A campanha aborda temas como o risco de empinar pipas próximo da fiação elétrica, do uso de cabos energizados para pendurar enfeites durantes datas comemorativas, das ligações elétricas clandestinas ou sem conhecimento, além de orientar e dar dicas para profissionais liberais e autônomos, como pintores, calheiros, colocadores de painéis, eletricistas particulares e trabalhadores da área rural.

Para o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da CPFL Energia, Marcos Victor Lopes, é importante a conscientização da população sobre os perigos do convívio inadequado com a rede elétrica para garantir a segurança e o bem-estar. “A blitz é mais uma das nossas ações que tem como foco incentivar os cidadãos e profissionais a adotarem medidas de segurança, assim como o uso adequado de equipamentos de proteção para diminuir os acidentes”, afirma.

A blitz utiliza a tecnologia como principal meio de comunicação com a população. Por meio de tablets, promotores exibem vídeos para as pessoas abordadas, os quais exploram os cuidados necessários com a rede elétrica.