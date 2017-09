Ribeirão Corrente faz reunião do Bolsa Família

Beneficiários lotam Casa de Cultura para ouvir explicação sobre as regras do programa



O Salão Nobre da Casa de Cultura de Ribeirão Corrente ficou lotado na noite desta quarta-feira (30). A maioria dos beneficiários do programa Bolsa Família atenderam ao chamado da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Assistência Social e CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), e compareceram à reunião programada. A gestora do Bolsa Família em Ribeirão Corrente, Luciene Cristina da Silva, presidiu o encontro.

“O objetivo desta reunião é informar todas as famílias sobre as regras e condições para permanência no programa, bem como passar orientações gerais sobre o Bolsa Família”, disse Luciene na abertura do evento.

Ela falou sobre o acesso aos diretos sociais, e passou todas as informações sobre o programa de transferência direta de renda, os critérios de inclusão e condicionalidades para continuarem recebendo o benefício.

Durante a reunião, Luciene destacou que “é de fundamental importância que os dados da família sejam atualizados no cadastro único para que se possa ter acesso aos benefícios da assistência social”.

Segundo ela, este cadastro é realizado na Secretaria de Assistência Social e as famílias atendidas e acompanhadas pelo CRAS.

“Manter os dados atualizados, como endereço, telefone para contato, constituição da família, dentre outras informações essenciais, garantem a continuidade do recebimento do benefício”, alertou a gestora do Bolsa Família.

Deveres e direitos do beneficiário foram lembrados no encontro,

como a participação nos serviços de convivência oferecidos pelo CRAS e frequência escolar dos menores de idade.

Na reunião ficou esclarecido que a Assistência Social e nem a Prefeitura têm responsabilidade pela inclusão ou exclusão de famílias do programa.

“Nós somos apenas o elo de ligação entre as famílias e o Governo Federal. Quem concede ou corta o benefício não é o município, mas o Governo Federal. Isto ocorre se a família deixa de repassar as informações exigidas ou de frequentar os programas do CRAS”, destacou Luciene.