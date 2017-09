Projeto do SESC Franca é apresentado em SP

Próximo da expiração do prazo para o início da construção do SESC (Serviço Social do Comércio) em Franca, representantes da instituição apresentaram o projeto e o cronograma de obras da unidade que pretende instalar em Franca.

A reunião de demonstração dos detalhes da obra ocorreu nesta quarta-feira (30), em, São Paulo, com a presença de diretores do SESC e alguns vereadores de Franca.

Uma unidade da instituição na cidade é considerada um grande ganho, por isso as autoridades francanas querem uma solução para o caso que se arrasta há mais de 10 anos.

Os vereadores que estiveram no encontro na Capital foram Adermis Marini (PSDB) e Cristina Vitorino (PRB).

De acordo com o projeto, será uma obra de quase 30 mil metros quadrados, que demandará investimento de R$ 150 milhões, gerando mais de 400 empregos diretos em Franca. “O projeto será apresentado no final de setembro para a comunidade francana. Por isso, Cristina e eu fomos a São Paulo, para tomar ciência do projeto e constatar o empenho do SESC em vir para a cidade”, disse Adermis.

Os vereadores destacaram também o apoio de Kaká (PSDB) no acompanhamento dos estudos realizados pelo SESC, ao longo dos últimos meses. “Acho que as forças têm que se unir para, juntos, buscarmos melhorias para Franca, seja junto ao Estado, Governo Federal ou, como neste caso, ao SESC”, afirmou Cristina Vitorino.