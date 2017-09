Prefeituras assinam contrato para TV digital

Com o desligamento do sinal analógico, moradores de 45 cidades receberão conversor de graça

Acontece na próxima segunda-feira, 4, a assinatura de parceria entre 45 prefeituras das regiões de Ribeirão Preto e Franca e a Seja Digital, entidade não governamental e sem fins lucrativos responsável pelo processo de digitalização do sinal de TV no Brasil.

O Termo de Cooperação visa levar informação sobre o desligamento do sinal analógico de TV à população. Nessas localidades, o sinal analógico será desligado no dia 29 de novembro e, após essa data, só será possível assistir à programação da TV aberta por meio do sinal digital.

O evento contará com a presença do presidente da Seja Digital, Antônio Carlos Martelletto, e será liderado pelo prefeito da cidade de Ribeirão Preto, Antonio Duarte Nogueira. Também foram convidados os prefeitos das outras 44 cidades das regiões de Ribeirão Preto e Franca, municípios que terão o sinal analógico de TV desligado em novembro.

Na região de Ribeirão Preto, outras 19 cidades passarão pela migração do sinal de televisão: Altinópolis, Barrinha, Brodowski, Cravinhos, Jaboticabal, Jardinópolis, Luiz Antônio, Morro Agudo, Orlândia, Pitangueiras, Pontal, Sales Oliveira, Santa Cruz da Esperança, Santo Antônio da Alegria, São Simão, Serra Azul, Serrana, Sertãozinho e Taquaral.

Já na região de Franca as cidades são: Aramina, Barretos, Batatais, Buritizal, Colina, Colômbia, Cristais Paulista, Guaíra, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jaborandi, Jeriquara, Miguelópolis, Nuporanga, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista.