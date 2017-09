Mais drogas

Um carregamento de maconha foi interceptado pela Polícia Militar na tarde de ontem na Rodovia Anhanguera, próximo a cidade de Guará. Pms de Franca em deslocamento pela rodovia desconfiaram de um carro e decidiram realizar a abordagem.

A condutora do carro foi reconhecida pelos policiais como sendo integrante de uma quadrilha que foi desmantelada na semana passada na cidade de Ituverava, eles realizavam o conhecido “Tribunal do Crime”. Ao perceber a aproximação da viatura, a mulher fugiu e durante o trajeto perdeu o controle do carro e rodou na pista, vindo a parar no acostamento.