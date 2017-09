Jovem morre após moto atropelar lobo-guará

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

As últimas horas foram de muitas ocorrências no trânsito em Franca e na região. Em um deles, uma jovem morreu e o marido dela ficou ferido, depois que a moto do casal atropelou um lobo-guará na Rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP-345), que liga Franca a São José da Bela Vista.

O acidente foi registrado na noite desta quarta-feira (30) e o animal morreu na pista. Ainda de acordo com a polícia, o acidente ocorreu próximo ao quilômetro 38, onde o casal foi surpreendido pelo lobo atravessando a pista.

Após o atropelar o animal, o piloto perdeu o controle da direção. Ele e a mulher, que estava na garupa, caíram no asfalto.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outra da concessionária que administra a rodovia socorreram as vítimas. O piloto sofreu ferimentos leves. A mulher, a cartorária Caroline Silva Sales, de 23 anos, foi levada à Santa Casa em estado grave.

Ela sofreu diversos ferimentos e, em nota, o hospital informou que a vítima deu entrada às 21h, passou por atendimento e foi internada. Entretanto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu às 5h40.

Outro acidente em Franca, este na rodovia Cândido Portinari, no início desta quinta-feira (31), deixou uma pessoa com ferimentos leves. Um carro perdeu o controle e capotou próximo ao pontilhão do Parque Vicente Leporace.