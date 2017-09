Ídolo do basquetebol brasileiro, o ala-armador Alex Garcia, do Bauru, estará presente na quarta e última etapa do III Circuito Paulista de Basquete 3×3, que acontece neste sábado e domingo (dias 2 e 3 de setembro), em Bauru.

O camisa 10 do Bauru e MVP (Jogador Mais Valioso) das finais do NBB, vencido pela equipe bauruense, será homenageado pela Associação Nacional de Basquete 3×3 (ANB 3×3), neste domingo, às 14h. O jogador também será um dos jurados do Torneio de Enterradas do evento.

“O Alex é um exemplo de desportista e tem características perfeitas para o jogo de basquete 3×3, um jogo explosivo e empolgante, com muita vontade de defender. Será um sonho ver um jogador como o Alex jogando o basquete 3×3, quem sabe em 2020 não vemos ele nos Jogos Olímpicos nas quadras de Basquete 3x3”, destacou Vinicius Cardozo, presidente da ANB 3×3.

A etapa de Bauru contará com as disputas das categorias Sub 13 Misto, Sub 15 Masculino, Sub 18 Masculino e Feminino, Open Feminino e Masculino, Sub 23 Masculino e Elite Masculino.

Alex chegou a negociar sua vinda para o Sesi/Franca, mas resolveu renovar contrato com a equipe de Demétrius por mais uma temporada. No primeiro jogo do atual Campeonato Paulista, entre Franca e Bauru, Alex não jogou no Pedrocão, mas certamente irá entrar em quadra pelo jogo do returno do Estadual.