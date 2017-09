Escola Júlio Cardoso terá robô customizado

Alunos de automação industrial e de mecatrônica serão beneficiados com novos equipamentos

Alunos dos cursos técnicos de Automação Industrial e de Mecatrônica da Escola Técnica Estadual (Etec) Dr. Júlio Cardoso, localizada no centro de Franca, vão passar a contar com uma célula robótica customizada para ser utilizada nas aulas práticas. A previsão é de que o novo equipamento comece a ser utilizado no primeiro semestre de 2018.

Outras 24 Etecs do estado também serão beneficiadas com os equipamentos didáticos constituídos de robôs industriais e outros componentes como sensores, atuadores e dispositivos de segurança vão possibilitar o treinamento de alunos em aplicações reais de robótica na indústria, independentemente do segmento.

“Os alunos aprenderão a programar robôs industriais, realizar manutenções em equipamentos semelhantes e desenvolver projetos de automação compatíveis com essa tecnologia”, contou coordenadora de projetos da Unidade de Ensino Médio e Técnico (Cetec) do CPS , Wanda Jucha.

Ao todo, 50 professores de 25 Etecs foram capacitados para utilizar as células para fins didáticos, por profissionais da Festo, empresa fabricante do equipamento. “É importante dar aos alunos a visão de como a automação pode ser utilizada e seus benefícios aos processos industriais, para que possam levar novas ideias ao mercado”, conclui Wanda.