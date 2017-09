Definida a programação do Hallel 2017

A 30ª edição do Hallel que acontecerá na próxima semana de 7 a 10 de setembro, já esta com a programação definida. Comemorando os 30 anos de evento, o Hallel terá as participações dos Padre Robson de Oliveira e Marcelo Rossi, além das apresentações das bandas Vida Reluz e Angelus.

O tema do Hallel deste ano será Maria “O Senhor fez em nós maravilhas” em comemoração aos 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida e 100 anos da aparição de Fátima. A abertura oficial será na tarde da próxima quinta-feira, às 14 hs com o terço. À noite, por volta das 19hs, Padre Robson estará celebrando a missa no palco principal, montado no Parque Fernando Costa.

Programação completa

A programação no palco central tem início na quinta-feira, dia 07, às 14h com o terço e, logo após, apresentação da Banda Homem Novo. A Missa de abertura do Hallel 30 anos é celebrada às 19h pelo Padre Robson de Oliveira e conta com a presença de autoridades e coordenadores. Após a missa, apresentação da Banda André Bolela e a Banda Myron encerramento previsto para às 22h.

Na sexta-feira, dia 08, a apresentação no palco central começa às 14h com Angelus banda Vida Missão, Pe Reginaldo Carreira, Banda Trilhos do Céu, Pe. Fernando Francisco e Banda Incendeia, Cosme Banda de Araraquara, Banda Vida Reluz, Nando Mendes, e encerrando sexta às 22h Banda Colo de Deus

No sábado, dia 09, às 14h Angelus Banda Cavaleiros Consagrados, Flavinho, Dunga e Piter da Canção Nova, Momento especial em “Louvor a Maria” onde serão mais de 20 sacerdotes cantando o “Louvor a Maria”, no palco durante 2 horas das 18h as 20h. Depois Celina Borges e Revival dos anos 90 encerra a noite de sábado