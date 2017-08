As duas equipes de vôlei adaptado de Franca, masculina e feminina, conseguiram expressivos resultados no último final de semana, representando a cidade no Campeonato Regional da APV (Associação Pró Voleibol) disputado em São Carlos. A equipe masculina participou de três confrontos, vencendo os 3 jogos, sendo duas vitórias pelo placar de 2 sets a zero – contra Jaú e São Carlos – e 2 x 1 diante do Sertãozinho. Com essa performance, a equipe orientada pelo professor Caetano Barcarolo, a equipe francana manteve-se na liderança do Campeonato, faltando apenas uma rodada, que será disputada em Sertãozinho, para se definir os finalistas da competição. Detalhe interessante notado pelo jogador da equipe masculina de Franca, Turqueti, os uniformes das equipes de Jaú, utilizam a grafia Jahu.

Também em São Carlos, a equipe feminina, sob orientação da professora Júlia Cortez Barion Ribeiro, fez três disputas, vencendo duas por 2 sets a zero (contra Sertãozinho e Jaú), e perdendo o terceiro confronto por 2 x 0 para o time de São Carlos.