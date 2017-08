Volante da Francana passará por cirurgia

O volante Wallace não joga mais na Francana pelo restante da Série B do Campeonato Paulista. O jogador, considerado um dos destaques da Francana na competição, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e terá que passar por procedimento cirúrgico.

Wallace se lesionou em uma disputa de bola já nos minutos finais da partida contra o Vocem, realizada no último domingo (13), no Lanchão, quando a Veterana apenas empatou sem gols.

Após a realização de exames nesta semana, o departamento médico da Francana constatou a gravidade da lesão. “Fizemos exames e infelizmente os ligamentos foram rompidos e teremos que fazer uma cirurgia. O jogador não atua mais nessa competição”, disse Leonardo Pelizaro, médico do clube.

O volante passará por um trabalho de fortalecimento muscular antes de ser operado. Após a cirurgia, o período de tratamento com fisioterapia pode chegar a até 6 meses.

“Liguei para o Wallace e vamos dar todo apoio a ele neste momento. Ele honrou a camisa da Francana e estaremos sempre ao lado dele durante esse tratamento”, disse Anderson Silva, presidente da agremiação.

A Veterana se prepara para o último jogo da equipe pela segunda fase do Estadual, que será neste domingo, às 10h, contra o São Bernardo, fora de casa. O time esmeraldino, comandado pelo técnico Carlinhos Alves, precisa da vitória para avançar a fase mata-mata da competição. Caso contrário, o ano termina para a equipe profissional do clube da Simão Caleiro.

Para a ‘decisão’ deste domingo, Carlinhos não poderá contar também com mais dois jogadores: o atacante Douglas e o lateral-esquerdo Fernando.

O atacante foi expulso infantilmente no final da partida contra o Vocem, por entrada violenta em um companheiro de profissão ainda no seu campo de ataque. Pior ainda, nesse momento, a Francana estava com dois jogadores fora de casa recebendo atendimento médico e devido à expulsão, terminou a partida com três jogadores a menos em campo, já que o técnico esmeraldino havia feito todas as substituições permitidas.