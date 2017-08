Vice-campeões

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

ue

Atletas francanos, que fizeram parte do vice-campeonato dos Jogos Regionais disputado recentemente em Sertãozinho, serão homenageados pelo poder público, através da Feac – Fundação do Esporte, Arte e Cultura – nesta quinta-feira, no teatro municipal ‘José Cyrino Goulart’.

Serão homenageados atletas, técnicos e demais colaboradores que formaram a comitiva que esteve no mês passado, disputando a 61º edição dos Jogos.

A cidade buscava o tricampeonato seguido na competição, mas a segunda colocação na classificação geral foi considerada satisfatória pela prefeitura, dizendo que o grupo que representou a cidade, conquistou importantes colocações e um conjunto de medalhas, com desempenho acima da média, levando-se em consideração que as equipes foram com atletas formados nas categorias de base.

De acordo com o presidente da Feac, Marlon Danilo Centeno, a cerimônia será marcada pela entrega de certificados de reconhecimento para os atletas e colaboradores, onde cada qual dentro das suas condições, ofereceu o melhor de pode na defesa das cores da cidade. “O vice-campeonato teve grande significado, levando-se em conta que a cidade lá esteve com atletas próprios, muitos saídos das categorias de base”, disse Marlon.

No total Franca conquistou 241 medalhas, sendo 124 de Ouro, 73 de Prata, 44 de Bronze.