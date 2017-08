Viagem Literária volta à Franca com autor renomado

A programação mensal do projeto Viagem Literária volta à região com dois novos eventos marcados para o mês de agosto. As cidades escolhidas para receber os novos módulos do programa foram Franca e Ribeirão Corrente.

Desta vez, a ideia é aproximar os amantes da literatura a autores renomados de romances. Na próxima segunda-feira, 7, o romancista Luiz Ruffato estará na Biblioteca Municipal “Benedita Maria Mendes Machado”, que fica em Ribeirão Corrente.

O autor escreveu títulos como “Eles eram muitos cavalos”, “De mim já nem se lembra”, “Estive em Lisboa e lembrei de você” e “Minha primeira Vez”. Ao longo da carreira, foi vencedor dos prêmios APCA, Machado de Assis, Jabuti e Casa de las Américas.

Em 2016, venceu o Prêmio Internacional Hermann Hesse, na Alemanha. Atualmente, serve como consultor da Enciclopédia de Literatura Brasileira do Instituto Itaú Cultural, além de assinar uma coluna semanal na versão brasileira do jornal El País.

Já no dia 21, também em uma segunda-feira, é a vez de Franca receber o autor Eduardo Spohr na Biblioteca Municipal “Dr. Américo Maciel de Castro Jr.”, que fica no Colégio Champagnat.

Ele é o criador do best-seller “A Batalha do Apocalipse”, parte da trilogia “Filhos do Éden”. A saga já foi publicada na Holanda, Alemanha, Portugal e Turquia depois do sucesso que conquistou entre os leitores brasileiros.

A ideia é promover um bate-papo descontraído entre os dois romancistas e o público, com entrada gratuita. Esse já é o terceiro módulo do programa Viagem Literária. Os dois primeiros focaram em contação de história e bate-papos com autores voltados ao público infanto-juvenil.

Para o próximo mês, está programada a realização do quarto módulo do projeto. Bibliotecas de todo o estado vão receber as atividades voltadas à escrita criativa. Essas oficinas serão realizadas por bibliotecários, profissionais de bibliotecas e educadores locais que receberão material de apoio e orientação técnica em capacitações presenciais e virtuais.

Todo o conteúdo foi elaborado pela escritora Noemi Jaffe, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura de 2016. A intenção é transferir uma metodologia a ser incorporada à programação regular das unidades incluídas nesta edição.

Lançado em 2008, o Viagem Literária integra o conjunto de ações do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB). As ações já foram prestigiadas por mais de 285 mil participantes, entre adultos e crianças.

Além da programação de encontros com os escritores, o programa traz em suas diretrizes a capacitação dos profissionais de biblioteca e também as oficinas de criação literária