A presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela, Tibisay Lucena, disse nesta quarta-feira (2) que a denúncia de que houve manipulação no resultado da Assembleia Constituinte é “irresponsável” e “sem fundamento”.

Mais cedo, a empresa responsável pelo processo de votação da Constituinte venezuelana afirmou que o número sobre o comparecimento de eleitores às urnas foi manipulado pelo governo.

“É uma afirmação irresponsável com base em estimativas sem fundamentos”, disse Tibisay.

Segundo o CEO da Smartmatic, Antonio Mugica, os resultados registrados pelos sistemas da companhia e os relatados pelo Conselho Eleitoral Nacional (CNE) da Venezuela indicam “sem qualquer dúvida” que os números de participação oficial na eleição foram inflados.

“Nós estimamos que a diferença entre a participação de fato e a anunciada por autoridades seja de ao menos 1 milhão de votos”, disse Mugica em Londres.

Segundo o governo venezuelano, mais de 8 milhões de pessoas (41,53% do total de eleitores do país) votaram a Constituinte. O número é contestado por opositores, que dizem que o processo é concebido para dar ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, poderes para suprimir o Congresso dominado pela oposição.