Varzeano-40

O Miramontes goleou o Grêmio São José no último sábado (19), por 4 a 0, no campo do Internacional e ficou com o título do Campeonato Varzeano-2017 de Veteranos, acima de 40 anos.

Com a conquista, o time da Zona Norte da Cidade, chega ao bicampeonato da categoria, uma vez que fora campeão da primeira edição do Veterano-40 há sete anos.

O Miramontes é formado pela base da equipe de futebol de chácara Ferricelli, tendo como principais jogadores Gunter, Juninho, Rogerinho, Seco, Jefferson, Régis, Ody Gaia, Bá e Celsinho.

Os gols da conquista do Miramontes foram anotados por Juninho Paulista e Seco, no primeiro tempo. Na etapa final, balançaram as redes Juninho, de pênalti, e Serginho Bala.