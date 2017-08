Vacinação antirrábica atende mais de 17,5 mil

Campanha em Franca entra em sua última semana já que se encerra no próximo sábado

A campanha de vacinação antirrábica já atendeu 17.692 animais, entre cães e gatos, em 4 semanas de trabalho. Os números são da Vigilância Ambiental, órgão municipal vinculado à Secretaria da Saúde de Franca.

Na recente etapa foram vacinados 4.712 animais, registrando os maiores índices de vacinação na Vila São Sebastião, com 586 animais vacinados, e no posto instalado em frente ao Parque Fernando Costa, onde 499 animais receberam a vacina.

Esta é a última semana da campanha, que se encerra no próximo sábado (2). Durante os dias ao longo da semana, o atendimento continua no posto fixo instalado na sede da Vigilância Ambiental, atendendo de segunda à sexta-feira das 8h às 17h, e no próximo sábado, das 8h às 16h, em 13 postos volantes que estarão espalhados em diversos bairros da cidade.