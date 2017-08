Usuários praticam leitura em ponto de ônibus

A população usuária do Terminal de Ônibus Airton Senna já pode usufruir da “Geladeiroteca”, implantada no local através do projeto Roda do Livro.

Enquanto a pessoa espera seu ônibus, ela poderá adquirir mais conhecimento e praticar a leitura através dos livros que estão na “Geladeiroteca” gratuitamente sobre temas variados.

O projeto Roda do Livro lançado por um grupo de mulheres empenhadas em oferecer sua contribuição com algo diferenciado ao público foi lançado em Franca a pouco mais de dois anos. Os outros locais que já contavam com o Projeto e com boa aceitação são do publico são no Shopping Franca, Hospital do Câncer e Casa da Cultura e do Artista Francano ‘Abdias do Nascimento’.

O evento de lançamento ocorreu nesta terça-feira (8) e contou com a presença do presidente da Emdef, Marcos Haber, do gerente de transporte, Luciano Marangoni, além de algumas das idealizadoras do projeto: Elaise de Melo, Rita Moscardini e Maria Luiza Salomão. Outros nomes envolvidos no projeto e não puderam participar da inauguração da “Geladeiroteca” no Terminal são: Regina Figueiredo e Tânia Liporoni.

“A acolhida até o momento tem sido a melhor possível, mas é preciso haver uma conscientização maior das pessoas em retirar os livros e devolverem, de modo que outras também tenham acesso”, destacou Marcos Heber.

Da mesma forma que as pessoas retirem os livros, elas também podem fazer doações, deixando os materiais numa espécie de gavetão em cada geladeira. As doações serão catalogadas e identificadas com o carimbo e colocadas novamente à disposição. Com a iniciativa um dos objetivos é fomentar entre as pessoas o hábito da leitura e no Terminal Central, a novidade passou a ser uma opção saudável de aprendizado para usuários de todos os setores da cidade.

“O dia é corrido e nem pensamos em praticar leitura. Mas agora com a Geladeiroteca aqui, posso ler um pouquinho”, disse a dona de casa, Marcela Freitas, que fica no ponto esperando seu ônibus no Terminal por cerca de 30 minutos todos os dias.

A Biblioteca Municipal ‘Américo Maciel de Castro Jr’ busca estimular o hábito da leitura, acompanhar e contribui com a solidificação do projeto, que oferece peças de seu acervo para os espaços descentralizados.