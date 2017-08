Um homem foi preso por tráfico de drogas em uma casa abandonada na Vila Gosuen, zona Norte de Franca.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito foi encontrado depois que os agentes decidiram fazer vistoria no imóvel.

No local, o homem foi flagrado enquanto preparava as drogas para poder vendê-las. Além de porções maiores de crack, também foram localizados fragmentos do mesmo entorpecente, além de pasta base de cocaína.

O rapaz confessou aos policiais que estava dividindo as porções para comercializar na região. Ele foi detido e levado para o Plantão Policial, onde foi autuado em flagrante e depois conduzido para a penitenciária da cidade.

No bar

A Polícia Militar também prendeu em flagrante um rapaz de 23 anos em um bar da Vila São Sebastião. O acusado estava com três pedras de crack e R$ 200.