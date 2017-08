Últimos dias para licenciar veículos finais 5 e 6

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) alerta que proprietários de veículos com placas terminadas em 5 e 6 têm até este dia 31 de agosto, quinta-feira, para fazer o licenciamento do exercício 2017. Caso contrário, não podem rodar com o veículo a partir desta data até a regularização do documento.

Em 2017, o licenciamento de qualquer tipo de veículo custa R$ 85,24. Para receber o documento em casa, o cidadão paga R$ 11 a mais pela postagem dos Correios. Nesse caso, a entrega é feita em até sete dias úteis após a emissão. Por isso, não é aconselhável deixar para fazer na última hora.

A falta do licenciamento pode gerar a remoção do veículo ao pátio, além de render multa de R$ 293,47 e sete pontos na habilitação do dono do veículo porque é infração gravíssima, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

No Estado de São Paulo, o calendário obrigatório de licenciamento é de abril a dezembro, de acordo com o final de placa. Mas o motorista não precisa esperar chegar o seu mês para regularizar a situação. O licenciamento pode ser feito de forma antecipada a qualquer momento.