Depois do frustrante cancelamento do duelo entre Anderson Silva e Kelvin Gastelum, que se enfrentariam em junho na cidade do Rio de Janeiro e adiaram os planos por causa de um flagra do americano no exame antidoping, a luta entre os pesos-médios (84 kg) enfim deve sair do papel. E para infelicidade dos fãs brasileiros, a disputa ocorrerá do outro lado do mundo, em Xangai.