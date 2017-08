Trânsito já multou mais de 20 mil motoristas

Mais de 20 mil motoristas foram autuados em Franca por infrações de trânsito de janeiro a julho deste ano. É o que aponta um levantamento feito pelo 15º Batalhão da Polícia Militar, responsável por esse tipo de fiscalização na cidade.

Ao todo, foram 20.546 multas aplicadas no trânsito francano. O número é 11% menor no comparativo com o mesmo período do ano passado, quando a PM registrou 23.071 infrações pelas ruas da cidade.

A corporação atribui a queda no número de autuações às campanhas educativas e preventivas de trânsito realizadas desde o início de 2017. Mais de 4,7 mil pessoas foram atingidas diretamente pelas ações promovidas pelos policiais militares.

De acordo com os dados estatísticos da PM, os motoristas da cidade têm três grandes vícios que precisam ser corrigidos. É que 65% de todas as infrações registradas estão relacionadas a três proibições presentes no Código de Trânsito Brasileiro (CTB): dirigir usando o celular, não usar o cinto de segurança ou avançar o sinal vermelho do semáforo.

Há também esforços constantes para fazer valer a Lei Seca na cidade e diminuir os riscos de acidentes envolvendo motoristas embriagados. De janeiro até agora, foram realizadas 57 ações da Operação Direção Segura – que fiscaliza motoristas para garantir que não estejam dirigindo sob influência de álcool.