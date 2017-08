Tragédia em família

A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP) divulgou um posicionamento oficial sobre o duplo homicídio cometido por um dos agente penitenciários que trabalhava no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Franca no último domingo, 13.

Ronaldo da Silva Corrêa, de 49 anos, atirou na mulher, Rosicleia da Silva, de 46, e na filha Anna Victoria Corrêa, de 17 anos, antes de disparar contra a própria cabeça. O crime aconteceu durante o Dia dos Pais em Guaraci, cidade próxima a São José do Rio Preto.

De acordo com a pasta, o agente penitenciário atuava no centro de detenção desde outubro de 2012. O comportamento do funcionário nunca levantou suspeitas. “Ele não respondeu por nenhuma ocorrência enquanto trabalhou na unidade e mantinha boa conduta e relacionamento”.

A SAP também confirmou que Ronaldo estava de folga no dia do crime. De acordo com a Polícia Civil de Guaraci, Anna Victória ainda não tinha 18 anos, diferente do que foi divulgado preliminarmente. A menina teria sido atingida com três tiros no peito, um na perna e um na cabeça, mas o laudo pericial que confirmará os disparos ainda não ficou pronto.