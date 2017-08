Usuários e praticantes de tênis estão indignados com a falta de manutenção das quadras existentes no Poliesportivo.

No local existem duas quadras públicas, mas elas estão praticamente abandonadas. Além disso, o piso é de cimento e também colabora para a contusão dos jogadores.

As quadras apresentam rachaduras, falta pintura, as redes estão destruídas. “Parece que o poder público nesta situação ignora dois fatores essenciais na administração pública. Primeiro, a própria economia. Muitos falarão que o governo tem áreas mais importantes para gastar. Não é uma mentira, no entanto deixar abandonar é deixar ir para o lixo um investimento de no mínimo 60 mil já feito na construção das quadras. E tem de se levar em conta que deixar destruir o patrimônio público, posteriormente, o custo para recuperar o local, mesmo que seja para outras atividades, será bem maior”, destaca Germano Martiniano, frequentador do local.