TCE realiza encontro com prefeitos da região

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realiza nesta quinta-feira (3), às 14h, o oitavo encontro da 21ª edição do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais.

A abertura do evento, que reunirá representantes de 56 cidades – contará com a presença do Presidente do TCE, Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo. Na oportunidade estarão presentes Diretores, técnicos e especialistas da Corte paulista.

Voltado a orientar os gestores e servidores sobre as boas condutas da administração pública, o encontro, que ocorrerá no anfiteatro do curso de Direito da Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto, é direcionado aos municípios jurisdicionados às Unidades Regionais do TCE em Ribeirão Preto (UR-06) e Ituverava (UR-17).

Realizado ao longo de 21 anos, os debates de 2017 abordam questões ligadas ao Planejamento, Transparência, Controle Interno e Terceiro Setor. Os temas foram definidos a partir de levantamentos da Corte sobre alguns dos maiores problemas enfrentados atualmente pelas Prefeituras.

As atividades são gratuitas e abertas ao público em geral, não necessitando para tanto realizar prévia inscrição. O calendário do Ciclo de Debates pode ser acessado por meio da internet. Dados regionais e informações adicionais podem ser consultadas no Infosite do Ciclo de Debates https://www.tce.sp.gov.br/ciclo.

O 21º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais acontece na USP Ribeirão Preto, no Anfiteatro do Curso de Direito. A instituição fica localizada na avenida Bandeirantes, 3.900, Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto

Participantes

Entre os municípios convidados estão Franca, Altinópolis, Aramina, Barrinha, Batatais, Bebedouro, Brodowski, Buritizal, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Colina, Cravinhos, Cristais Paulista, Dumont, Franca, Guaíra, Guará, Guariba, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jaborandi, Jaboticabal, Jardinópolis, Jeriquara, Luís Antônio, Miguelópolis, Mococa, Monte Alto e Morro Agudo.

Completam a relação de cidades Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Pitangueiras, Pontal, Pradópolis, Restinga, Ribeirão Corrente, Ribeirão Preto, Rifaina, Sales de Oliveira, Santa Cruz da Esperança, Santa Rita do Passa Quatro, Santa Rosa de Viterbo, Santo Antônio da Alegria, São Joaquim da Barra, São José da Bela Vista, São Simão, Serra Azul, Serrana, Sertãozinho, Taiuva, Taquaral, Terra Roxa e Viradouro.