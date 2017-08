St-Pierre confirmado para enfrentar Bisping

A luta entre Georges St-Pierre contra Michael Bisping irá mesmo acontecer. Nesta quarta-feira (9), o canadense postou uma foto em que aparece assinando o contrato para o combate. O duelo acontecerá no dia 4 de novembro, no Madison Square Garden, em Nova York, nos Estados Unidos.

“Finalmente assinando meu acordo para o duelo contra Michael Bisping no UFC 217, em 4 de novembro. Se preparem para uma grande noite em Nova York”, escreveu o canadense em sua conta no Instagram.

O duelo com Bisping sofreu uma reviravolta depois da morna vitória de Tyron Woodley sobre Demian Maia, no UFC 214. Anteriormente, Dana White havia descartado o duelo de St-Pierre com Bisping e afirmado que o canadense enfrentaria o vencedor do confronto entre Woodley e Maia. A atuação do norte-americano, porém, incomodou a organização, que voltou com a ideia de colocar GSP e Bisping para lutarem.

O evento deverá ter ao menos três disputas de cinturão. A campeã dos palhas feminino, Joanna Jedrzejczyk, é esperada para enfrentar Rose Namajunas. Já Cody Garbrandt, campeão dos galos, deve ter pela frente TJ Dillashaw. Os combates ainda devem ser anunciados pelo UFC.

McGregor

Agora ex-sparring de Conor McGregor, o ex-campeão mundial de boxe Paul Malignaggi voltou a criticar o lutador irlandês. Malignaggi deixou de trabalhar na equipe de McGregor depois que uma foto do treinamento foi exibida nas redes sociais pela equipe do astro do UFC.

Na imagem, Malignaggi aparece caído no ringue, com McGregor vendo de pé no fundo.

O sparing conta que o contexto da imagem foi deturpado. Em entrevista ao programa “The MMA Hour”, Malignaggi declarou que treinamentos são privados, mas que naquele havia um “espetáculo”, com vários presentes para assistir à sessão de boxe.

Conor McGregor se prepara para enfrentar Floyd Mayweather. A luta acontece no dia 26 de agosto, em Las Vegas (EUA). Será a primeira luta profissional do irlandês no boxe, enquanto que o americano ainda não perdeu um combate sequer após subir 49 vezes no ringue.