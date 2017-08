Sobrevivente

Compartilhar no Twitter

O motociclista Mayco Rafael da Silva, de 33 anos, recebeu alta médica na manhã de ontem, 15, depois de uma semana internado na Santa Casa de Franca. Ele foi atingido por um ônibus e uma caminhonete em um acidente na última terça-feira, 8, na área central da cidade.

A batida aconteceu depois que uma caminhonete S-10 avançou a rua Marechal Caxias e atingiu o ônibus urbano que descia pela rua Voluntário José Rufino. Depois da colisão, os dois veículos atingiram Mayco, que estava estacionado e em cima da motocicleta no mesmo cruzamento.

O rapaz ficou preso entre as ferragens do ônibus e foi retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ele teve ferimentos na coxa e em uma das panturrilhas.