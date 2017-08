Sesi/Franca busca terminar turno invicto

O Sesi/Franca Basquete enfrenta o América, nesta quarta-feira (30), em São José do Rio Preto, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Paulista.

A equipe francana busca terminar o turno invicto. Arrasador até agora na competição, o time comandado por Helinho bateu todos os adversários, sendo o Mogi, Paulistano, Sorocaba, Pinheiros, Bauru e Osasco.

Para o jogo desta quarta-feira, Helinho poderá contar com a presença do ala/pivô Jefferson William, que não vinha jogando, realizando um trabalho separado do grupo para recuperar a força física. O treinador francano também deverá manter o rodízio entre todos os jogadores, aproveitando para dar mais chances aos garotos da base, caso de Cassiano, Didi, Rafael e Guilherme Abreu. “Acho que será um jogo muito perigoso, por isso temos que entrar focados e determinados. Mas vamos contar com a presença do Jefferson, o que traz ainda mais força para nosso elenco. Terminar o primeiro turno invicto seria fantástico e traria uma grande motivação para todos, ainda mais sabendo que nosso elenco estará reforçado no segundo turno, com a participação dos atletas que estavam na Seleção Brasileira”, disse.

O jovem pivô João Pedro, permanece de fora da equipe se recuperando de uma torção no tornozelo, devendo voltar ao time no segundo turno da competição. O mesmo acontece com o pivô Gruber.