Sesi/Franca busca terceira vitória seguida

O Franca Basquete, patrocinado pelo Sesi e Magazine Luiza, enfrenta a Liga Sorocabana, nesta quarta-feira (16), às 19h30, no ginásio Gualberto Moreira, em Sorocaba, pela terceira rodada do campeonato Paulista.

A equipe comandada por Helinho, busca sua terceira vitória consecutiva tentando também manter a invencibilidade na competição, uma vez que venceu o Mogi das Cruzes e o Paulistano, jogando perante sua torcida.

Além da partida ser fora de casa e Helinho não poder contar com cinco jogadores, o técnico acredita num resultado positivo. “Jogar fora do Pedrocão é sempre mais difícil, mas vamos entrar com muito foco e disciplina tática para manter nossa invencibilidade na competição estadual”, disse Helinho.

Alexey, Antônio, Léo Meindl e Rafael Mineiro, que se apresentaram à seleção brasileira em Pindamonhangaba, seguem de fora da equipe. Outro atleta que não viajou com a delegação para os dois jogos fora de casa nesta semana – o outro será contra o Pinheiros, nesta sexta-feira – é o ala/pivô Jefferson William. O jogador, último a chegar ao elenco, ficará em Franca para fazer a pré-temporada e aprimorar sua condição física.