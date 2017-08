Sesi/Franca busca sexta vitória no Paulista

Equipe tenta manter os 100% de aproveitamento, mas ainda permanece com desfalques de quatro jogadores

O Sesi/Franca Basquete volta à quadra neste sábado (26) contra o Osasco, às 18h, no ginásio Pedrocão, pela sua sexta partida no Campeonato Paulista.

A equipe francana tenta se manter invicto na competição, uma vez que acumula cinco vitórias em cinco partidas ao vencer o Mogi, Paulistano, Sorocaba, Pinheiros e o Bauru na última rodada.

Para manter os 100% de aproveitamento, o time francano terá que continuar lidando com quatro ausências em quadra. Rafael Mineiro e Léo Meindl estão na seleção brasileira, Gruber se recupera de lesão no tornozelo, e Jefferson realiza pré-temporada já que foi o último reforço a se apresentar ao clube e não está em sua melhor forma física.

Antônio Ferreira, destaque do último jogo com 23 pontos e oito rebotes, acredita que a defesa será a chave para garantir mais um resultado positivo.

“Com certeza, a defesa vai ser primordial para a vitória. Esse foi um fator que não fomos bem contra Bauru e por isso o jogo foi tão difícil. Se conseguirmos garantir na defesa, sabemos que no ataque as coisas vão fluir bem e teremos controle do jogo”, analisou.

Por sua vez, o técnico Helinho acredita em mais uma vitória em casa. “Vamos entrar em quadra com a mesma determinação em busca de manter nossa invencibilidade na competição. Respeitamos nosso adversário, mas vamos jogar em casa e temos que fazer a lição de casa. Esperamos mais uma vez contar com a força de nossa torcida que vem lotando o ginásio nesse Paulista”, disse o treinador do Sesi/Franca.

O Osasco vem de derrota na última rodada para o América, de São José do Rio Preto, por 90 a 86 e vem em busca da reabilitação. Os principais jogadores da equipe de Osasco, comandada por Ênio Vecchi, são: William Drudi, com passagem pelo próprio Franca Basquete, Igor e Pastor.