Semana do Soldado terá corrida em Franca

O Tiro de Guerra de Franca convida a população para participar da Semana do Soldado, que terá a 1ª Corrida Duque de Caxias, exposição de materiais e apresentação cultural. O evento terá início às 19h do dia 25 de agosto, sexta-feira, com a realização da Solenidade Militar como abertura do evento.

A programação continua no domingo, 27, com a corrida e atividades culturais. As inscrições para a Corrida e Caminhada Duque de Caxias “O Pacificador” tiveram início no dia 14 de agosto e seguem até o dia 21 próximo, e devem ser feitas através do site http://www.runnerbrasil.com.br/calendario.asp?ID=2&;IDevento=4607.

Os valores de inscrição são de R$ 20,00 para atletas em geral, R$ 10,00 para militares e idosos (acima de 60 anos) e gratuita para atiradores do Tiro de Guerra.

Os atletas inscritos na corrida ou na caminhada receberão camiseta, número de peito e medalha de participação. O percurso da prova ficará bloqueado durante a realização da corrida, das 08h às 10h, ou enquanto houver competidor ou caminhante na via.

De acordo com o Subtenente Paulinelly, Chefe de Instrução do TG 02-013 de Franca, o percurso de 10 Km terá largada no portão do Tiro de Guerra, seguindo à direita na Avenida Brasil, indo até a rotatória da caixa d’água, retornando pela própria Avenida Brasil, em direção à Avenida Presidente Vargas; daí, segue até ao retorno próximo à Praça Monteiro Lobato (saída para Claraval), retornando até o Supermercado São Paulo, e depois retornando pela Avenida Presidente Vargas e Avenida Brasil até o ponto de largada/chegada no Tiro de Guerra. Para os 5 Km, haverá um retorno na metade do percurso, nas proximidades da Escola João Marciano.

Juntamente com o evento, haverá a Campanha Solidária, onde o participante poderá, voluntariamente, doar 5kg de alimentos não perecíveis ou 2 litros de leite em caixinha ou 2 litros de óleo de cozinha.