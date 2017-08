Santa Casa faz evento sobre a humanização

Abertura de seminário aconteceu ontem no hospital e contiunua até esta quinta-feira

Aconteceu na manhã desta segunda-feira, 14, a abertura oficial do 1º Seminário de Humanização – promovido pela equipe do Centro Integrado de Humanização da Santa Casa de Franca.

Reunidos no anfiteatro, os participantes receberam as boas-vindas oferecidas pelo presidente da Santa Casa, José Cândido Chimionato – e em seguida houve a apresentação de um grupo de coral com música gospel.

O seminário iniciou com o tema “A Humanização na Santa Casa de Franca” – desenvolvido pela supervisora de Humanização, Ensino e Pesquisa da Santa Casa, Rute Morais Silva – Graduada em Serviço Social, Especialista em Gestão de Organização Pública em Saúde e Serviço Social – mostrando como a instituição tem atuado para implantar e manter as políticas nas unidades do Complexo Hospitalar, apresentando ainda os indicadores desta evolução desde 2014.

Na sequência, houve a palestra da Profa. Dra. Valéria Beghelli Ferreira – Graduada em Psicologia pela PUC-CAMP, Mestre em Ciências Médicas pela FMRP-USP, Doutora em Serviço Social pela FCHS-UNESP, Psicóloga na Secretaria Municipal Saúde de Pedregulho e Docente no Uni-FACEF – abordando o tema “Humanização dos Serviços de Saúde: da teoria à prática”.