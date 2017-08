No período de 17 a 27 de agosto, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Logística e Transportes, realiza a ‘Operação Barretos 2017’, com ações de monitoramento e fiscalização em cinco rodovias, além de reforço da sinalização e orientação aos motoristas. Nesta edição do evento são esperadas quase 1 milhão de pessoas, durante os 11 dias de festa.

A operação terá início ao meio-dia desta quinta-feira, 17, com a intensificação e integração de diversas atividades que tem por objetivo garantir a segurança de moradores, turistas e participantes. A ação especial vai até a meia-noite do dia 27 de agosto.

Estarão disponíveis unidades de atendimento (UBA’s), seis viaturas de inspeção, três guinchos (entre leve e pesados), um veículo de apoio e três pátios de recolhimento de veículos em situação irregular. Serão utilizadas câmeras de CFTV fixas e móveis para monitorar o trânsito, medidores de velocidade fixos e portáteis e painéis de mensagens variáveis (PMV) educativas para orientar, por exemplo, a não dirigir usando o telefone celular. As ações da ‘Operação Barretos 2017’ contam com o apoio da Polícia Militar Rodoviária.

Também para conscientizar os motoristas sobre as consequências que podem resultar da combinação entre álcool e volante, excesso de velocidade e desobediência à sinalização serão veiculados alertas no Twitter do DER (@_dersp).