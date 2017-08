Rodoviária deverá ganhar ‘centro de triagem’

Autoridades e pessoas ligadas ao poder público buscam criar um Centro de Apoio e Triagem no Terminal Rodoviário de Franca, localizado no Jardim América. A preocupação é com o número grande de pessoas que desembarcam na cidade, muitas delas sem objetivo definido buscando trabalho e outras em situação de rua.

De início, a iniciativa partir da Frente Parlamentar formada na Câmara Municipal de Franca para levantar problemas na sociedade e apontar soluções se fez presente no Terminal. Em uma visita dos vereadores ao local, constatou se vários problemas que precisam de atenção do poder público.

Entre os problemas, o que mais chama a atenção é realmente a falta de orientação aos migrantes, muitos chegando à cidade em situação de rua, outros para procurar um meio para sobreviver.

No local não havia qualquer tipo de ação organizada no sentido de direcionar essas pessoas. O fato foi relatado pelos vereadores ao gerente de serviços da rodoviária, Marlon Olien Sanches, que se comprometeu a tomar providências. Participaram da inspeção à Rodoviária de Franca os vereadores Kaká (PSDB), Della Motta (PODE), Cristina Vitorino (PSB) e Adermis Marini (PSDB), que compõem a Frente Parlamentar.

Segundo Marlon, já houve uma resposta do município, que anunciou, nesta quinta-feira (30), por meio da Secretaria Municipal de Ação Social, que fará a instalação, em breve, do ‘Centro de Apoio e Triagem’ no terminal de ônibus do Jardim América.

O trabalho também envolverá a Emdef (Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca), que administra o local. O Centro de Apoio, conforme havia sido sugerido pelos vereadores, fará o efetivo controle da população oriunda de outros centros, que muitas vezes desembarca na cidade sem nenhum suporte ou objetivo definido, através de profissional habilitado para acolher os migrantes e fornecer informações sobre a cidade, apoio social básico, orientações e, quando for o caso, condições de retornar à sua cidade de origem.