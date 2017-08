Região atinge 100% contra a febre aftosa

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Dados do sistema informatizado Gedave, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, divulgados ontem, mostram que todos os animais foram vacinados contra a febre aftosa na região de Franca, contabilizando mais de 79 mil bovídeos (bovinos e bubalinos).

No estado 99,62% dos bovídeos com idade de zero a 24 meses foram vacinados durante a primeira etapa da campanha de vacinação realizada durante o mês de maio. O índice anterior alcançado nesta etapa foi de 99,46%.

O rebanho bovídeo envolvido na etapa foi de 4.536.221 cabeças.O relatório mostra ainda que, no Estado, 112.697 propriedades rurais possuíam bovídeos na faixa etária de zero a 24 meses e que 1.832 propriedades não apresentavam registro e vacinação, ficando sem registro a vacinação de 17.063 bovídeos.

Como a vacinação e a comunicação da vacinação no Estado de São Paulo são obrigatórias, deixar de vacinar implica em autuação de cinco Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (Ufesps) por cabeça e deixar de comunicar a vacinação implica em multa de três Ufesps. O valor de cada unidade é R$ 25,07.