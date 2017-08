Região arrecada R$ 6,4 milhões com pedágios

A região de Franca teve 13 prefeituras beneficiadas com R$ 6,4 milhões em repasses provenientes do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS-QN), que incide sobre as tarifas de pedágio, no primeiro semestre de 2017. Esse tipo de tributo tem configurado importante recurso para os 262 municípios atravessados por 7,2 mil quilômetros de rodovias estaduais paulistas sob concessão. Nos últimos dez anos já foram entregues às prefeituras R$ 3,62 bilhões.

A verba proveniente do ISS-QN sobre os pedágios é significativa na composição orçamentária das administrações municipais, principalmente em pequenas cidades. Entre os municípios da região de Franca, o que mais teve arrecadação com o ISS dos pedágios foi Orlândia, que recebeu R$ 860 mil, seguido de Sales Oliveira (R$ 741 mil) e Ituverava (R$ 628 mil).

A alíquota do imposto é definida por legislação municipal e o repasse é feito proporcionalmente à extensão das rodovias sob concessão que atravessam o município.

As ampliações feitas na infraestrutura da malha viária estadual têm potencial para impulsionar a atratividade regional para novos negócios, com geração de renda e emprego, principalmente em municípios onde a o viário urbano possa atender o incremento dessa demanda. Assim, pela lógica, as Prefeituras podem aplicar a verba em obras de melhorias do viário municipal para eliminar eventuais gargalos e pontos de congestionamento, além de melhorar a segurança viária dos munícipes.

O ISS começou incidir sobre as tarifas de pedágio em 2000 e, desde então, já foram repassados para os municípios beneficiados R$ 4,2 bilhões. No mesmo período, a região de Franca já recebeu R$ 124,3 milhões a título de ISS sobre os pedágios.

Na região de Ribeirão Preto, cinco prefeituras foram beneficiadas com R$ 9,9 milhões em repasses provenientes do ISS-QN no primeiro semestre de 2017. Entre os municípios da região de Ribeirão, o que mais teve arrecadação com o ISS dos pedágios foi a própria Ribeirão Preto, que recebeu R$ 2,7 milhões, seguido de São Simão (R$ 1,47 milhão) e Sertãozinho (R$ 1,1 milhão).

Reajuste

Quem for viajar pelo estado a partir de hoje deve ficar atento. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou o aumento de 3 % pelo IPCA no valor do pedágio da Rodovia Presidente Dutra. As novas tarifas passam a valer nesta sexta-feira (4).

A medida, publicada no Diário Oficial da União, autoriza a concessionária NovaDutra a alterar a tarifa básica de pedágio de R$ 13,80 para R$ 14,40 nas praças de pedágio de Moreira César, Itatiaia e Viúva Graça; de R$ 3,40 para R$ 3,50 nas praças de pedágio de Arujá, Guararema Norte e Guararema Sul; e de R$ 6,10 para R$ 6,30 na praça de pedágio de Jacareí.

A Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo a Jacareí, foi concedida à iniciativa privada em 1995 para exploração por 25 anos.