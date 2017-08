O brasileiro Paulinho é o novo reforço do Barcelona. Nesta segunda-feira, a diretoria do clube catalão oficializou a contratação do volante, que estava no chinês Guangzhou Evergrande e foi adquirido por 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 150,7 milhões).

O Barcelona já marcou a apresentação de Paulinho pelo Barcelona para esta quinta-feira, quando o volante realizará exames médicos e assinará o seu contrato com o clube, que não teve o período de vínculo revelado. O time catalão apenas explicou que a multa rescisória do jogador estará estipulada em 120 milhões de euros (R$ 452 milhões).

A contratação de Paulinho pelo Barcelona vinha sendo dada como certa nos últimos dias, depois que o time catalão passou a aceitar a condição imposta pelo Guangzhou Evergrande de recompensá-lo com o valor da multa contratual. No último fim de semana, inclusive, o brasileiro ficou de fora da partida do time dirigido pelo técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari, pelo Campeonato Chinês, diante do Henan Jianye.

Paulinho era titular absoluto do time chinês, onde estava desde 2015. O volante, de 29 anos, tem o mesmo status na seleção brasileira desde que o técnico Tite assumiu o comando da equipe, tendo sido figura importante na campanha que classificou a equipe antecipadamente à Copa do Mundo de 2018 nas Eliminatórias Sul-Americanas.