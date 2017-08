Quadrilha explode bancos e troca tiros na região

Três agências bancárias foram alvos de uma quadrilha na madrugada desta quarta-feira, 2, em Guaíra. De acordo com informações da Polícia Militar, a ação foi coordenada com a participação de pelo menos 13 pessoas.

Os bandidos invadiram e explodiram simultaneamente caixas eletrônicos de três bancos distintos, todos na área central da cidade. Moradores relataram que as explosões aconteceram perto das duas horas da manhã, momento em que a polícia foi acionada.

A quadrilha se dividiu em dois grupos durante a invasão. O primeiro estourou a entrada do Banco Santander, na Rua Doze. Enquanto isso, no quarteirão ao lado, o outro invadiu as agências do Banco do Brasil e do Itaú, que ficam na Avenida Onze.

Os bandidos conseguiram detonar os explosivos nos caixas eletrônicos das agências, mas o ataque foi frustrado pela chegada das viaturas da Polícia Militar. Antes que tivessem tempo de ter acesso ao dinheiro dos caixas eletrônicos, os suspeitos entraram em confronto com os policiais.

Armados com fuzis, os membros da quadrilha dispararam contra os agentes da PM, mas até o momento não houve registros de feridos. Após o confronto, os bandidos conseguiram escapar em dois carros e uma caminhonete.

Um dos veículos foi abandonado na saída da cidade com o pneu furado. No interior do veículo, que tinha queixa de roubo registrada em Uberaba (MG), a PM encontrou dois coletes a prova de balas.

Dentro de uma das agências atacadas pelos bandidos a polícia também localizou um explosivo que não tinha sido detonado. Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar (Gate) foi deslocada para cidade e esteve no local no fim da manhã para garantir que o artefato estivesse desarmado. O material foi apreendido pelos agentes.

A polícia militar informou que os bandidos não conseguiram levar nenhuma quantia das agências, mas os três prédios precisaram ser interditados para os trabalhos da perícia.

Os três bancos suspenderam o atendimento e, até o momento, não informaram quando os serviços serão normalizados na cidade. A Polícia Civil de Guaíra já começou as investigações.