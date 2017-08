A preocupação com o sistema prisional em Franca, impulsionada pela transformação do Centro de Detenção Provisória (CDP) em Penitenciária no início do mês, continua mobilizando autoridades políticas e civis.

O deputado estadual Roberto Engler (PSDB) articula com a Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão, com a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo e com o juiz José Rodrigues Arimatéa, das Varas de Execuções Criminais de Franca, a instalação de uma Central de Penas e Medidas Alternativas (CPMA) na cidade.

A unidade ficaria em uma sala no prédio do Centro Integrado Regional de Governo (CIRG), onde já funciona outras repartições públicas do estado paulista. O espaço seria cedido pela Secretaria do Planejamento, e coordenado pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SAP).

De acordo com o deputado, a ideia foi proposta pelo juiz Arimatéa. A Secretaria do Planejamento já respondeu positivamente, mas ainda não há confirmação da instalação desta unidade na cidade.

“A Central de Penas Alternativas adverte sem comprometer o futuro do indivíduo, evita que o infrator acabe influenciado por outros criminosos dentro da cadeia e ainda ameniza a superlotação do sistema carcerário”, afirmou o deputado.